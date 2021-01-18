لخطورته على المارة.. إزالة عقار العطارين بعد انهياره جزئيا

أكد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقار الذي تعرض للانهيار جزئياً بمنطقة العطارين، مساء أمس، وذلك لحماية المارة، حتى لا تتهاوى تلك الأجزاء عليهم، في ظل تقلبات الجو الذي تعاني منه المحافظة خلال تلك الأيام نتيجة نوة الفيضة الكبرى.

وشهدت منطقة العطارين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، غير مأهول بالسكان، في نطتق حي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 1 بشارع المرادي، والمتفرع من الميرغني، بمنطقة العطارين.

وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان، وتبين أن أجزاءً كبيرة من العقار انهارت، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وقال رئيس حي وسط الإسكندرية إنه جرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظاً على سلامة المارة والسيارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة على المدينة خلال الساعات القادمة.

كما أهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر،‏ واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.