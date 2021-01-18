المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة أسلاك شركة «فوسفات مصر» بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة سرقة الأسلاك النحاسية الموصلة للكهرباء فى مشروع شركة «فوسفات مصر»، على الطريق الصحراوي بين مدينة قفط في محافظة قنا، ومدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

أصدرت المحكمة قرارها في جلستها برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية إلى 24 نوفمبر 2018، عندما تلقى مدير أمن قنا إخطاراً بورود بلاغ من أفراد أمن شركة «فوسفات مصر»، التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، بقيام مجهولين بمحاولة سرقة الأسلاك الكهربائية المملوكة للشركة، وتم ضبط أحد المتهمين، يُدعى «سيد جمال»، 20 سنة، من منطقة «الزبيدي» بقنا.

واعترف المتهم بقيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية، بالاشتراك مع 4 آخرين، وهم «محمود محمد»، و«شعبان مصطفى»، وشهرته «حمام»، و«مصطفى محمود»، وشهرته «القرموطي»، و«عادل أبو ضيف».

تم إلقاء القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات قنا، بتهمة سرقة أسلاك نحاسية، وإتلاف خطوط الكهرباء المخصصة للنفع العام، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل من المتهمين الأول والثانى، وبراءة المتهمين الآخرين.