بعد طرحها لأول مرة.."DS3" في منافسة مع"أودي Q2" والسعر يبدأ من 475 ألف

مع بداية الربع الأخير من العام المنصرم 2020 بدأت العديد من الشركات ووكلاء السيارات في طرح عدد من الطرازات وموديلات العام الجديد، وكان أخرها سيارة «DS3» الكروس باك الجديدة، والتي تم طرحها للمرة الأولى داخل السوق المحلي بفئتين الأولى منها بسعر 475 ألف جنيه، والثانية بسعر 550 ألف جنيه مختلفتين في التجهيزات، وتدخل في منافسة مع سيارة «أودي Q2» الفيست لفت موديل 2021 ضمن الفئة السعرية، وخلال السطور التالية رصد لأهم مواصفات وتجهيزات السيارتين:

DS3

تتوافر السيارة في السوق المحلي مزودة بمحرك بنزين تيربو، ثلاثي الأسطوانات، سعته اللترية 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 130 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 السرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 8 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 203 كم/س؛ ومزودة بعدة تجهيزات للأمان من بينها، فرامل ABS وESP، مع مثبت ومحدد للسرعة ووسائد هوائية كاملة ونظام كشف المناطق العمياء وغيره من أنظمة وسائل السلامة المتطورة.

كما تأتي مزودة ببعض مواصفات الرفاهية من بينها، التصميم الإنسيابي، ومرايات خارجية كهربائية، ومساحات بحساسات للأمطار، حساسات لضغط الإطارات، والدخول ، بالإضافة إلى زجاج ملون، وجنوط قياس 17 و18 بوصة، مع شاشة أمامية كبيرة تعمل باللمس وسماعات عالية الجودة من نظام Focal ، ونظام مطور للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

أودى Q2

تتوافر السيارة بمحرك بنزين TFSI، سعة 1.5 لتر، بقوة 150 حصان، بعزم دوران 250 نيوتن متر بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات كتجهيز قياسي، مع توافر ناقل حركة S Tronic مكون من 7 سرعات.

تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات من بينها، عدادات 12.3 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي 8.3 بوصة، ونظام ملاحة MMI Plus بصورة اختيارية، نظام الصوت Bang & Olufsen بقوة 705 واط و14 سماعة، مصابيح الأمامية والخلفية LED كتجهيز قياسي، و مصابيح يتم التحكم في شعاعها بذكاء، ويبدأ سعرها من 475 ألف جنيه.