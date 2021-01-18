نائب رئيس هيئة البترول السابق: مصر ستتوقف عن استيراد بنزين 95 في 2023

أكد الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تحقيق مصر للإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وإنتاجه بوفرة خلال الفترة الأخيرة، وإستخدامه في عمليات توليد الكهرباء وإحلاله محل المازوت في إنتاج الكثير من الصناعات، جعل هناك فائض من المازوت، حيث بدأت الهئية مؤخرًا في إستخدامه لإنتاج المنتجات البترولية المصنعة من البنزين وبالأخص بنزين 95 والسولار، التي تستوردهم الدولة بكميات كبيرة جدا، من خلال إدخاله لمعامل تكرير معقدة، تقوم بتكسير هذا المازوت وتحويله إلى منتجات بترولية مصنعة، مما سيوقف علميات استيراد مصر لهذة المنتجات بحلول عام 2023.

الدولة تستورد حاليا بنزين 95 بكيمات كبيرة جدا

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تستورد حاليا بنتزين 95 والسولار بكيمات كبيرة جدا، لكن التوسعات الأخيرة التي قامت بها هيئة البترول بإنشاء مصانع ووحدات للتكرير المازوت، ستقلل من عمليات الاستيراد تلك خلال 3 أعوام بأقصى تقدير.

نستخدم بنزين 95 في إنتاج بنزين 92 وبنزين 80 محليا

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن البنزين المستخدم في مصر باختلاف استخداماته، سيكون كله مصري، معلنا أنه بالأساس نستورد الآن بنزين 95 ونقوم بخلطه بمكونات محلية لإنتاج بنزين 92 وبنزين 80، فعلمية الخلط والتجهيز تحدث داخل مصر.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في كلمته اليوم بمجلس النواب، أن مصر ستحقق اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية المصنعة بحلول عام 2023، ومصر لن تستورد أيا من هذه المنتجات بعد هذا العام.

فيما كان قد وجه في بداية كلمته التهنئة لأعضاء مجلس النواب على الفوز بثقة الشعب المصري ليمثلوه بهذا المجلس، وينقلوا تطلعاتهم وآمالهم.