أستاذ اقتصاد: إنجازات الحكومة لا تحتاج مؤشرات لرصدها.. المواطن يشعر بها

وصف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي بكلمته بجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، بـ«المميز جداً»، لأنه لخص به ما تحقق من إنجازات، وما وعدت به الحكومة في خطة كان قد تم تقديمها للبرلمان السابق، كما تحدث عن خطواتهم المستقبلية، لاستكمال أهداف تلك الخطة الطموحة، التي يتم تنفيذها رغم التحديات التي واجهت الحكومة.

موضحا انه بالتأكيد أي أداء يشوبه بعض القصور في بعض القطاعات، لكن التقييم العام أن ما حدث خلال تلك الفترة، يعد إنجازاً كبيراً جداً، وذلك وفقاً لأكثر من مؤشر وشهادات دولية وحتى ما يلمسه المواطن العادي دون النظر لأي مؤشرات، وهو ما يحسب للمؤسسة الرئاسة قبل الحكومة بشكل أساسي.

الرئاسة كان لها دور فعال في تنفيذ وإسراع هذه الإنجازات

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأثنين، مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة «extra news»، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المتابعة التفصيلية للمشروعات والمؤشرات، ولقائته مع الوزراء بشكل دوري متتابع، بالإضافة إلى وجود آليات للمتابعة بمؤسسة الرئاسة، ربما تلك كانت من أهم الأسباب التي جعلت هناك سرعة في الوصول إلى كل تلك الإنجازات بهذه الفترة القصيرة.

هذه أبرز الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الوزارء

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إلى أن مسألة الاقتراب من تنفيذ مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بحلول 2023، يعد أبرز ما تم التطرق إليه في بيان رئيس الوزراء، مصرحًا بأن البيان جاء ايضا كرصد لما تحقق للفئات الأولى بالرعاية، والأهالي الأكثر احتياجا في مصر، فلأول مرة نحقق تراجعا في معدلات الفقر منذ عام 1991، إلى جانب كم المشروعات التي تم انجازها بالصعيد وحافظاته، وفي العشوائيات كذلك، فضلاً عن الـ 3.5 مليون أسرة، الذين دخلوا ببرنامج «تكافل وكرامة»، كل هذا يجعلنا نرى اننا نتحدث عن دولة تتجه نحو التقدم، باستراتيجية تنمية مستدامة.