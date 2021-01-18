جمال العدل بعد شفائه من كورونا: هرجع لشغلي الأسبوع المقبل

أعلن المُنتج جمال العدل، عن تعافيه من فيروس كورونا، بعدما تبين سلبية المسحة، والتي أجراها مؤخرًا بشأن الوقوف على مدى تطور إصابته.

وقال جمال العدل، لـ«الوطن» إنه تعافي من فيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى الجمهور الذي قدّم له الدعم والمُساندة طوال فترة مرضه التي تجاوزت نحو الأسبوعين، مؤكدًا أنه سيستأنف عمله مطلع الأسبوع المقبل بشأن التحضير للمسلسلات الجديدة المُقرر عرضها في موسم دراما رمضان.

أنا تعبان

وكان المنتج جمال العدل، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، يوم 25 ديسمبر الماضي، حيث الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء العاجل، فقد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه يخضع للعزل المنزلي، لاسيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب الصحية إثر إصابته بالفيروس، بقوله: «تعبان شوية.. الحمد لله والشكر لله».

بـ100 وش

وكان المُنتج جمال العدل، قد أعلن في وقت سابق عنه تحويل مسلسل «بـ100 وش» إلى فيلم سينمائي، وذلك بدلاً من فكرة تقديم جزء ثان منه في أحد المواسم الرمضانية، إذ جرى الاتفاق مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، بخصوص هذا الأمر.

ويعكف السيناريست عمرو الدالي، على كتابة أحداثه، على أن يشهد مشاركة نفس أبطال الجزء الأول، وأبرزهم نيللي كريم وآسر ياسين.

وتدور الأحداث حول فتاة نصابة تدعى «سكر»، وتؤدي دورها نيللي كريم، حيث يتم النصب عليها من قِبل عمر، ويجسد دوره آسر ياسين نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

مسلسل «بـ100 وش» تم عرضه في موسم دراما رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري‏‎.