خيري رمضان يتعاطف مع سيدات «نادي الجزيرة»: هما اتمسكوا في شقة آداب؟

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن تعاطفه مع سيدات «نادي الجزيرة»، بعد أن أثارت واقعة احتفال عدد من السيدات بنادي الجزيرة، بحلوى على شكل ألعاب جنسية، حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض تعديا على القيم والآداب والعادات المصرية الموروثة، واصفين الواقعة بـ«المسيئة».

بعض السيدات في واقعة الجزيرة «جدات»

وقال «رمضان»، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، إن مجموعة من السيدات في نادى الجزيرة، بعضهن «جدات»، وفى مراكز مختلفة، والبعض أساتذة جامعة، وكانوا يحتفلون بعيد ميلاد، وفجأة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى «الحلويات والتورتة» بأشكال خادشة للحياء.

نادي الجزيرة من أندية الصفوة في مصر

وأضاف الإعلامي، أن نادي الجزيرة، يُعد من أندية الصفوة في مصر، «ناس محترمات وكان فيهم أمهات وجدات، عادي جدًا بيحتلفوا بعيد الميلاد، فجأة انتشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي عشان التورته الخادشة للحياء، دول ناس كبار وبيهرجوا ويضحكوا، تقريبًا حد منهم حب يعمل مفاجأة وجاب لهم علب الحلويات دي».

من فينا مش بيضحك ويهزر في الحاجات اللي فيها شوية قلة أدب

وتابع: «السيدات دول لقوا فيها التورتة على أشكال مخلة، اتصوروا وضحكوا وهما مندهشين، مين فينا مش بيهزر أحيانا في الحاجات الضيقة اللي فيها شوية قلة أدب، اللي مستغربه أن الموضوع تحول لمذبحة، نادي الجزيرة بيحقق ووزارة الرياضة تدخلت وبقى في موقف منتهى الحرج، الناس تهاجمهم كأنهم اتمسكوا في شقة أداب، ما هذه القسوة».

وواصل: «لا يصح استخدام الموبايل في مثل هذه الأمور، أنا متعاطف مع سيدات نادى الجزيرة، فالتكنولوجيا اللعينة نستخدمها بشكل خاطئ».