10 خطوات لتفعيلها.. «فيسبوك»: لا رسوم على توثيق الحسابات

حذرت شركة «فيس بوك» من الشركات التى تحصل على مقابل مادى من المستخدمين لتوثيق حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا، والحصول على العلامة الزرقاء.

وأكد مصادر بالشركة لـ«الوطن»، أن توثيق التطبيق مجانا دون أى رسوم، مشيرة إلى أن الجميع يرغب فى توثيق حسابه على «فيس بوك»، حتى يحمل العلامة الزرقاء، وهناك بعض الشركات التى تقدم خدماتها للمستخدمين لتوثيق حساباتهم بمقابل قد ليصل إلى 2000 دولار للأشخاص العاديين و10 آلاف دولار للشركات، ولكن «فيس بوك» تحذر من ذلك لا توثيق الحساب مجاناً.

وبحسب المصادر فإنه يمكن توثيق الحساب عبر الخطوات التالية...

1- صورة لملفك الشخصي وصورة للغلاف، واسم يتبع لإرشادات «فيس بوك».

2- وجود محتوى منشور على الحساب، يجب أن يكون غير مسروق من الصفحات الأخرى، وذو مصداقيّة ووثوقيّة.

3- وجود بطاقة شخصية معتمدة، أو في حال كانت شركة، بطاقة ضريبة، وسجل تجاري.

4- تفعيل «المتابعة» لملفك الشخصي على أن يكون عدد معجبي الصفحة أكثر من 20 ألفًا.

5- حدد صفحة شخصية أو عامة، ستظهر لك صفحة تقديم الطلب، حدّد الصفحة أو الحساب الذي ترغب في توثيقه.

6- إدراج رابط الصفحة أو الحساب الشخصي واكتب عنوان حسابك أو عنوان الصفحة التي تريد توثيقها.

7- حدد الفئة التي تنتمي إليها والتي تصنف صفحتك ضمنها (موسيقى – فن – برمجة…وغيرها)، ثم حدد البلد الذي تنتمي إليه الصفحة أو الشركة أو حسابك الشخصي ولتكن مصر.

8- رفع صورة عن الشهادة أو الهوية الخاصة بالتوثيق، ومن الزر الخاص برفع ملف شهادة أو هوية التوثيق ارفع الصورة من الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

9- مع إرسال بطاقة الهويّة الخاصّة بك، حيث ستحتاج إلى تقديم رقم تعريفٍ شخصيٍّ صادرٍ من الحكومة إذا كنت تحاول إثبات هويتك كشخصٍ، وإذا كنت تحاول إثبات ملكية علامة تجارية أو صفحة شركة رسمية، فستحتاج إلى تقديم فاتورة خدماتٍ أو شهادة تكوينٍ أو مواد تأسيس أو مستندات ضريبيةٍ أو رقم هاتف أي شيءٍ آخر بنفس القدر من الأهمية الرسمية.

10- بعدها سيطلب منك كتابة رسالة تبين سبب التوثيق، وإذا رد فيسبوك بعدم صلاحية الصفحة للتوثيق فإنه يطلب منك المحاولة مرةً أخرى بعد 30 يومًا والعمل على تقوية الصفحة أو الحساب.