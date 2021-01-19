الري تعد لـ«أسبوع القاهرة الرابع للمياه».. وقضايا السكان في المقدمة

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس وأعضاء اللجنة، لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021، وشهد الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية.

عقد أولى اجتماعات اللجنة بمشاركة ممثلي الري والجامعات والمراكز البحثية

وقال عبدالعاطي، إنّ أسبوع القاهرة الرابع للمياه يعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص»، وجرى اختيار موضوع السكان لأول مرة في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه، لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب والري ولتوفير الغذاء، وتنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

وتضم اللجنة العلمية في عضويتها 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية، يمثلون التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.

وأوضح عبدالعاطي أنّ أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتي الحدث السنوي المهم في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

مؤتمر علمي واجتماعات رفيعة المستوي وورش عمل إقليمية

وأكد الوزير، أنّ وزارة الموارد المائية والري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث جرى تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال أكتوبر الماضي، رغم توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد، وعقدت جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بوجود فعلي خلال يومي الافتتاح والختام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضيا.

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى أنّ أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة التنظيمية، أنّ فعاليات الأسبوع متعددة وتشتمل علي المؤتمر العلمي، واجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية، كما يسعى بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الإقليمي بالقاره الأفريقية، والتنسيق مع منظمة «يونسكو» وبرنامج الأمم المتحدة الاإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.