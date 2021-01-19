الأرصاد: أمطار متوسطة الشدة وغزيرة على المدن الساحلية والدلتا (فيديو)

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الحالة الجوية المتوقعة لطقس اليوم الثلاثاء هو تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط للأمطار على المدن الساحلية والدلتا، وتكون الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة، وتتقدم خلال ساعات النهار إلى الداخل، حتى تصل إلى القاهرة وتكون خفيفة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّ الرياح تنشط لتكون شمالية غربية على شمال البلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ آخر صور الأقمار الصناعية قبل ساعات قليلة، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، الإسكندرية وبلطيم ومطروح، ويصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ومع تقدم ساعات النهار تشمل السواحل كافة، وتتقدم إلى الداخل لتشمل مناطق من الوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة الى متوسطة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا كشفت فيه عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث توقعت أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الثلاثاء على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية هي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.