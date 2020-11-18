حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالخانكة

قررت نيابة الخانكة، في محافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم، أمام جهات التحقيق، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها، بدون ترخيص، كما اعترف بأن المضبوطات التي تم ضبطها بحيازته بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط معه من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، مشيراً إلى أنه كان يهدف من وراء جريمته الربح والثراء السريع، وأن غالبية عملائه من المسجلين وأصحاب السوابق.

وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأسلحة المضبوطة، وأدوات التصنيع، وعرضها على المعمل الجنائي لتحريزها، وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد الأشخاص بمدينة الخانكة، لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع للأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذه من محل خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني، تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته 2 رشاش، و40 طبنجة معدلة، و10 طبنجات صوت، و12 بندقية ضغط هواء، كمية من طلقات الصوت، ونظارة ميدان، وتليسكوب، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و32 خزينة طبنجة، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، وأدوات التصنيع.