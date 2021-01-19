آخرها اسم دفعة البرنامج الرئاسي.. سيرة المنسي في 4 سنين «حي ميتنسيش»

لا ينسى المصريون فضل الشهداء، وبينهم الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد رفقة أفراد كتيبته في 7/7/2017، خلال معركة مع العناصر الإرهابية في سيناء، حيث يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، سيرته حاضرة مهما مرّ الوقت، وذكراه حية دومًا بإجراءات وتكريمات عدة، كان آخرها قرار الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بإطلاق اسم «الشهيد العقيد أحمد منسي» على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وفاءً وعرفانًا ودعمًا أيضًا لأهالي الشهداء وأسرهم.

«شجرة أنتِ يا مصر من عمر التاريخ. أعلم أنك فانية فلا شيء باق. ولكنك باقية حتى يفني التاريخ».. خواطر منسي التي دوّنتها الدفعة على صورة إعلان اسم الدفعة الثالثة باسم «دفعة الشهيد العقيد أحمد منسي» إلى جانب صورته ببدلته العسكرية، بعدما وقع الاختيار عيه بعد نحو 11 ساعة من المراحل المختلفة للانتخابات كمحاكاة منهم للواقع السياسي، من أجل اختيار اسم الدفعة، ووقع الاختيار على منسي من بين 150 اسما مرشحا.

احتفاء معنوي وملموس لـ أحمد منسي ورفاقه منذ استشهاده

لا يمر عام تقريبًا دون احتفاء معنوي وملموس بذكرى الشهيد أحمد منسي، تجسيدًا لمقولة «منسي حي ميتنسيش»، ومن أبرز أشكال الاحتفاء، إطلاق اسمه على مدرسة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، وافتتحت الإدارة التعليمية عام 2018 مدرسة الشهيد العقيد «أحمد صابر منسي التجريبة»، وفي عام وفاته 2017 أقام مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان سرادق عزاء شعبي له، وبعدها بنحو عام أطلقت محافظة الشرقية بطولة الشهيد عقيد أحمد صابر منسي للشطرنج، وفي مارس 2019، افتتح اللواء مصطفى عبية رئيس مركز ومدينة منيا القمح اليوم، النصب التذكاري لتمثال الشهيد.

وخارج محافظته كان لسيرته حضور قوي ظهر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، وكان الاحتفاء جماعيًا وفردًا، الجماعي كان اتفاق الجماهير على الهتاف للشهيد أحمد المنسي ورفاقه من الكتيبة 103 صاعقة في الدقيقة 77 من عمر مباراة منتخب مصر ونظيره الكونغولي باعتباره «رمز الشهداء».

وفرديًا، ظهر الدعم في البطولة الأفريقية أيضًا خلال مباراة منتخب مصر ونظيره الأوغندي، حيث رفع شابا مصريًا يدعى فتحي المزين لافتة مدون عليها «لن ننساك يا منسي»، والتي توافقت مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وكرر شباب آخرين الأمر في المباراة التالية التي جمعت منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا، حيث رفعوا صورا لشهداء بينهم منسي، مكتوبا عليها «لن ننساكم.. رحم الله شهداء الوطن».

وسبق هذا الظهور الداعم في بطولة كان يتابعها الملايين حول العالم، بروز اسمه في محفل دولي آخر وهو منتدى شباب العالم، الذي أقيم في شرم الشيخ عام 2018، حيث رفع الشاب فتحي المزين لافتة مكتوب عليها «لن ننساك يا منسي» في حفل الختام.

وشهد عام 2020 ملحمة درامية كان بطلها الشهيد أحمد منسي والكتيبة 103، فطوال شهر رمضان مكث المصريون أمام مسلسل «الاختيار» الذي لعب دور البطولة فيه الفنان أمير كرارة ومجموعة من النجوم الشابة، محاكاة للأجواء التي عايشتها الكتيبة في شمال سيناء، وللحلقة 28 من مسلسل الاختيار وقع خاص لتجسيد واقعة كمين مربع البرث، العملية التي وقعت فجر 7 يوليو 2017، التي شهدت استشهاد العقيد منسي وآخرون من أبطال الكتيبة، وتفاعل معها الملايين اليذي عايشوا الموقعة وكأنّها تحدث الآن وبكت قلوبهم قبل العيون وتمنوا لو كانوا مكانهم يدافعون عن وطنهم ضد الإرهاب.

وفي ذات العام أطلقت محافظة الإسكندرية اسم الشهيد «منسي» على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، كما دشنت أسرته وأصدقائه مؤسسة خيرية مخصصة لأعمال الخير تحمل اسم مؤسسة الشهيد أحمد منسي الخيرية.