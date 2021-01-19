1.2 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة كهرباء القليوبية خلال 6 سنوات

ذكرت وزارة الكهرباء، أنَّ قطاع القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وصل عدد المشتركين به لـ1.250 مليون مشترك في يونيه 2020 بزيادة قدرها 200 ألف مشترك عما كان عليه في 2014، منهم 300 ألف مشترك مسبوق الدفع.

وبينت وزارة الكهرباء، أنَّه تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار و270 مليون جنيه.

وفي مجال تنفيذ المشروعات للغير، جرى بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير لتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، بقيمة بلغت 335 مليون جنيه.

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»، تم تحديد قرية الأحراز بشبين القناطر قطـاع القليوبية وتشمل القرية 25 ألف نسمة، وتـمّ تغذية القـرية بعدد من وحدات الربط الحلقي وكابلات جهد متوسط بالإضافة إلى عدد من مهمات الجهد المنخفض تشمل أعمدة وكابلات وموصلات ومجموعات أرضية.

كما تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شبكة القرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه وسيتمّ الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023-2024.