ضمن مبادرة «شتي في مصر».. تخفيض أسعار تذاكر الطيران للأقصر وأسوان

يحب الكثيرون السفر في فصل الشتاء، ودائما ما يقع الاختيار على مدينتي الأقصر وأسوان، واللتان تعدان وجهة السياح والمصريين أيضا في يناير وفبراير، بشكل خاص لتكون مقصدا ووجهة للكثيرين للاستمتاع بالطقس المعتدل والمناظر الطبيعية الموجودة في أسوان والنوبة ومشاهدة الحضارة الفرعونية في المعابد والآثار المختلفة.

وتتزاحم الفنادق في بداية العام وتكثر الحجوزات تزامنا مع إجازة منتصف العام، ومما زاد الأمر هذا العام هو انطلاق مبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني من أجل تنشيط السياحة الداخلية، وهو ما جعل الإقبال كبيرا على السفر وحجز تذاكر الطيران خلال هذه الأيام.

وتمنح المبادرة تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، حيث تأتي المبادرة ضمن آليات قطاعي السياحة والطيران لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية.​

أسعار تذاكر الطيران للأقصر وأسوان

تبدأ أسعار تذاكر الطيران من القاهرة للأقصر «ذهاب وعودة»، من 1500 لـ 2000 جنيه سعرا موحدا شامل الضريبة.

سعر تذكرة الذهاب فقط أو العودة فقط لدى شركة مصر للطيران 697 جنيها.

ويصل سعر تذكرة الذهاب أو العودة فقط من القاهرة للأقصر أو أسوان لدى شركة النيل للطيران إلى 875 جنيها.

سعر تذكرة الطيران من القاهرة لأسوان

ويصل سعر تذاكر الطيران من القاهرة لأسوان ذهاب وعودة إلى 1800 جنيه.

وبالنسبة للإقامة في الفنادق من 3 نجوم إلى 5 فيبدأ سعر الفرد من 300 إلى 750 جنية للفرد شاملة الخدمة والضريبة والوجبات، فضلا عن تخفيض 50% على تذاكر دخول الأماكن الأثرية للمصريين في الأقصر وأسوان.

وتتلقى غرفة المنشآت الفندقية، طلبات الفنادق الراغبة في المشاركة بمبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لدعم حركة السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر.

وتنطلق المبادرة، خلال شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع، على أن تشمل فنادق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، حيث تطلق الغرفة حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمبادرة مع منتصف شهر يناير الجاري، لتعريف المصريين بالمبادرة والفنادق المشاركة بها.

وترسل الغرفة قائمة بالفنادق المشاركة بالمبادرة إلى غرفة شركات السياحة، لاستقبال العملاء الراغبين في الرحلات، وحددت الغرفة سعر الليلة السياحية للفنادق الراغبة في المشاركة في المبادرة أن تتراوح ما بين 600 و1600 للغرفة المزدوجة.