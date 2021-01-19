العليا للفيروسات: الإجراءات الاحترازية المشددة سبب تراجع إصابات كورونا

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن أسباب إنخفاض نسب التسجيل للحالات المصابة بكورونا الفترة الحالية وإنخفاظها عن المعدل المتصاعد الفترة الماضية، هي الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة المصرية وشددت عليها الفترة الحالية خاصة منذ بدء العام الجديد، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الإجراءات الإحترازية بدء المواطنين في الإلتزام بها و تطبيقها و التي منها إرتداء الكمامة .

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ماتم رصده وتسجيله وتحليله من الملاحظات و المتابعة للمعدل والنموذج المتبع في رصد وتسجيل الحالات، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تسمى بالتأرجح في التسجيل و إرتفاع و إنخفاض نسب الإصابات المسجلة.

مؤكدة أنه كلما تم الإلتزام و التشديد على الإجراءات الإحترازية سيكون هناك إنخفاض في عدد الإصابات المسجلة يومياً، مؤكدة أن قرار تعليق الدراسة الفترة الماضية كان صائباً لأنه كان في بداية وقت الذروة .

العليا للفيروسات: يجب إرتداء الكمامة فترة التواجد خارج المنزل

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن فترة زيادة الأعداد المسجلة بالاصابات قبل الانخفاض، كانت بسبب تهاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي و اقامة الحفلات و الافراح، والمناسبات دون تطبيق اجراءات مكافحة انتشار كورونا .

وناشدة الدكتورة وجيدة أنور المواطنين، الفترة الحالية و المقبلة الالتزام بارتداء الكمامة فترة التواجد خارج المنزل و التطهير الدوري للمنشآت و التعقيم للأيدي وغسلها بالماء و الصابون، وكذالك الإهتمام بالأطعمه التي تحتوي على عناصر الفيتامينات و البروتينات و كذلك الابتعاد عن الأطعمه المشكوفة خارج المنزل و كذلك التقليل من أكل الوجبارت السريعة " فاست فود "، وكذلك الإهتمام بأكل الخضروات و الفواكه والإهتمام بالمشروبات الساخنة.