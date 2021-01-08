العليا للفيروسات: تحورات كورونا لن تؤثر على اللقاحات

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفيروسات وخصوصًا مجموعة فيروسات RNA ومن ضمنها فيروس كورونا مشهورة بالتحور، وقد يكون هذا التحور طفيفًا ولا ينتج عنها مناعة ضد الأدوية المعالجة واللقاحات، مشددًا على عدم حدوث أي تحورات شديدة، أي أن التحورات الحالية بسيطة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «كل الشركات المنتجة للقاحات كورونا تقول بأن هذه اللقاحات لن تؤثر على لقاحاتها».

وتابع: «كل يوم بنكتشف سلالة جديدة، فمنذ 3 أسابيع ظهرت سلالات في جنوب أفريقيا ونيجريا والمملكة المتحدة، لكن كلها ذات تحورات بسيطة لا تؤثر على المصل».

وأردف، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل تقليل الإصابة بالعدوى، والتنبه إلى وجود مرضى وأشخاص مصابين بالفيروس ولم تظهر الأعراض عليهم بعد، وبالتالي يجب ألا يتعاملوا كأشخاص أصحاء وأن يتجنبوا الاختلاط حتى لا ينقلوا العدوى إلى غيرهم من الأصحاء مع ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، أن 800 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، بعدما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وجرى إتمام شفائهم تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليزيد إجمالي المتعافيين من كورونا إلى 116775 حالة.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 1219 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تقوم الوزارة بإجرائها تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،.

وأشار، إلى أن 54 حالة جديدة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا ان زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعتبر مؤشرًا لتعافي المريض من الفيروس المستجد.