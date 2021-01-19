رفع 10 أطنان أسمنت لإعاقتها حركة السيارات بصحراوي بقنا

أزالت الوحدة المحلية لقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بقنا، 10أطنان أسمنت من الطريق الصحراوي أمام مدخل قرية المراشدة، اليوم، إثر سقوطها من إحدى سيارات النقل الثقيل، ما تسبب في تعطل الحركة على الطريق.

وقال شعبان عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة، إن الوحدة رفعت 10 أطنان أسمنت ودفعت بسيارات المياه لتنظيف الطريق، تجنبا للحوادث، بعد رفع الحمولة وإبعادها إلى جانبي الطريق.

وكانت كمية من شكائر الأسمنت زنة 50 كيلو سقطت من سيارة نقل محملة بالأسمنت، على الطريق الصحراوي الغربي «قنا – نجع حمادي»، أمام قرية المراشدة، ما عطل حركة سير السيارات بعد تراكم الأسمنت، وظل الوضع لعدة ساعات حتى تدخلت الوحدة المحلية ودفعت بمعداتها لفتح الطريق الصحراوي أمام السيارات.