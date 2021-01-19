صوت أمريكا: الجيش سيرافق ترامب إلى خارج البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن

رغم معارضته لنتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها جو بايدن، سيغادر الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض صباح يوم 20 يناير، مثل كل من سبقوه، ولم يرفض أي رئيس في التاريخ الأمريكي الخروج من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته، ولكن موقع «صوت أمريكا»، طرح تساؤلا ماذا سيحدث إذا فعل ترامب ذلك؟

وقال بريان كالت، أستاذ في كلية القانون بجامعة ولاية ميشيجان، إنّ الهدف الأساسي من شكل النظام في الولايات المتحدة، أنّ لا يكون لأحد فترة حكم غير محددة، مضيفاً أنّ للرئيس ولاية مدتها أربع سنوات، وإذا أعيد انتخابه، فهذا جيّد، وإن خسر ذلك، فسيذهب.

أشار إلى أن التعديل العشرين للدستور ينص على أنّ فترة الولاية تنتهي ظهر يوم 20 يناير، على أنّ يؤدي الرئيس الجديد اليمين ويصبح رئيساً ظهر اليوم نفسه، فالشخص الذي كان رئيساً لم يعد كذلك بعد الظهر، وبالتالي انتهت مرحلة رئاسته.

وأوضح المؤرخ بروس كوكليك، أنّه بعد تنصيب الرئيس الجديد، يرافق الجيش الرئيس المنتهية ولايته إلى خارج البيت الأبيض، وهذا ما سيحصل.

ووصف «كوكليك» بقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض بـ«الاحتلال»، وهذا لا يجعله رئيساً.

ونوه إلى أنّ ثقل الثقافة السياسية والرأي العام، وليس الكلمات المحددة في الدستور فقط، يمنع الرؤساء من تجاوز فترتهم.

وشدد المؤرخ على أنّ التقاليد الديمقراطية مثل الانتخابات الحرة والنزيهة والتداول السلمي للسلطة جزء لا يتجزأ من نظرة الأميركيين لأنفسهم، وهذه المواثيق لا يمكن التخلي عنها بسهولة.

من جانبها، أكدت كيت ماسور أستاذة التاريخ المشاركة في جامعة نورث وسترن، أنّ ما يجعلك رئيساً هو التنصيب الذي يأتي نتيجة لعملية تحديد الفائز في الانتخابات، ولا يوجد أي شيء في الدستور ينص على أن الشخص المتواجد في البيت الأبيض هو الرئيس الفعلي للبلاد.

وكانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، أمس، خطاباً ضمنته رسالة وداع مدتها سبع دقائق تقريباً حثت فيها الامريكيين على اختيار الحب على الكراهية والسلام على العنف.

وقالت ميلانيا «بينما أختم أنا ودونالد وقتنا في البيت الأبيض، أفكر في كل الأشخاص وقصصهم الرائعة عن الحب والوطنية والتفاني».