أستاذ صحة عامة يُحذر من تناول المضادات الحيوية دون الرجوع لطبيب

حذر الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، من تناول المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث «بكيتيريا الجامبو» التي تختفي عند احتياج الشخص لها لأن المضاد الحيوي أصبح غير مجدٍ بالنسبة للإنسان، موضحا أن المضادات الحيوية لا تؤثر على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لكنها تؤثر على البكتيريا التي يؤثر عليها فيروس كورونا المستجد.

تناول الطعام المناسب

وأضاف المر خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، أن الفواكه والخضروات تضم مضادات أكسدة وفيتامينات، التي تعمل على زيادة المناعة، لذا يجب على الأشخاص الاستعانة بها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منوها إلى ضرورة استخدام موقع اختار طبق لأنه يصف ليك الطعام السليم الذي يجب أن تتناوله لتزيد مناعتك، وهذا الموقع يغني عن الأطباء ويقدم الطعام المناسب ويضم فواكه وخضروات وبروتين و10 أكواب من السوائل مع عدم الاستعانة بالسكر كثيرا.

أعراض ما بعد التعافي

وتابع: «أعراض ما بعد التعافي أغلبها يأتي لكبار السن ومرضى السكر والضغط والقلب، لكنها تأتي لبعض الشباب ومن بينها ظهور جلطات في الجسم واحمرار الوجه وفقدان حاسة الشم بشكل مؤقت، الشخص المتعافي قد ينقل الإصابة إلى آخرين دون أن يدري، لذا يجب اتخاذ التدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة وغسيل اليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي».

ظهور فيروس كورونا المستجد

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة «ووهان» الصينية في مقاطعة هوبي، بسبب سوق اللحوم الحية، وأصبح وباءًا في مارس عام 2020، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الوفيات والإصابات بكورونا وتتنافس الشركات العالمية، من أجل إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وهي شركات أمريكية وصينية وبريطانية وروسية.