مستندات رسمية يمكن استخراجها خلال 24 ساعة فقط: تعرف عليها

في كثير من الأحيان، يحتاج المواطنون لاستخراج المستندات الرسمية بشكل سريع وفي وقت قصير لإنهاء التعاملات الحكومية الخاصة بهم، دون أن الاضطرار إلى التأخر لاستخراج تلك الأوراق المطلوبة مثل البطاقة الشخصية وشهاة الميلاد.

ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، خطوات استخراج المستندات الرسمية خلال 24 ساعة فقط، كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

- استمارة بطاقة الرقم القومي، يتم شراؤها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية، وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامن.

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- أن يكون المواطن مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر مستخرج البطاقة عن 16 عاما.

- أن يكون مسجلا وله بيان ميلاد على الحاسب.

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية

- يتم شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهه التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 15 يوما، يتم شراء استمارة بيانات عادية بسعر 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يتم شراء استمارة عاجلة بسعر 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يتم شراء استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.

غرامات استخراج البطاقة الشخصية

- في حالة تأخر استخراجها لأول مره عن سن 16 عاما و6 شهور، يتم دفع مبلغ 100 جنيها غرامة عند استخراجها في وقت لاحق.

- في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها بعد انتهاء المدة المحددة لها وهي 7 سنوات، يتم دفع مبلغ 50 جنيها.

- في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، يتم دفع مبلغ 50 جنيها.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، يتم دفع مبلغ 50 جنيها.

شهادة الميلاد المميكنة

يمكن استخراج شهادة ميلاد مميكنة خلال أقل من دقيقة، في الخطوات التاليه:

أماكن تواجد السجل المدني الذكي

- هذه الخدمة متاحة في 4 أماكن بشكل تجريبي، وهي قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وداخل مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

- تعمل الماكينات طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر السجل المدني الذكي

- عند الوصول إلى ماكينة السجل المدني الذكي، يقوم المواطن باختيار شهادة ميلاد مميكنة.

- يطلب منه إدخال الرقم القومي، كاملا كما هو مذكور بالبطاقة، بالإضافة إلى رقم المصنع، وهو يتواجد أسفل يسار الصورة.

- سيطلب منك إدخال اسم الأم ثلاثي، كما هو بشهادة الميلاد الأصلية.

- تقوم بعدها الماكينة بفحص البيانات للتأكد من صحتها.

- بعد التأكد من صحة البيانات، سيطلب منك إدخال قيمة الرسوم المطلوبة، ويمكن تسديدها باستخدام بطاقة «الفيزا كارد».

- بعدها يتم طباعة الشهادة وإخراجها للطالب.

توثيق عقد إيجار الشقة

المستندات المطلوبة

- يقدّم المستأجر أصل بطاقة الرقم القومي التي يجب أن تكون سارية للطرفين.

- حضور المستأجر والمالك إلى مكتب الشهر العقاري لإنهاء عملية التوثيق.

- إحضار النسخة الأصلية من عقد الإيجار.

ويتم تنفيذ الطلب وتوثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري خلال 24 ساعة من تقديم المستندات والطلب، ويحدد الشهر العقاري رسوم توثيق عقد الإيجار بسعر رمزي.

تسجيل حكم تثبيت الملكية

المستندات المطلوبة لتسجيل حكم تثبيت ملكية

- أصل الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته منسوخ على عقد أخضر.

- عريضة الدعوى المكتوية على عقد أخضر.

- صورة رسمية معتمدة من تقرير الخبير الذي بت على أساسه في الحكم المراد تسجيله.

- كشف رسمي به جرد حالي.

- ربط العلاقة بين الصادر لصالحه الطلب وبين الصادر ضده الحكم وبين المسجل.

ويمكن تسجيل حكم تثبيت الملكية في مصلحة الشهر العقاري أو أحد المكاتب التابعة له على مستوى محافظات مصر خلال 24 ساعة فقط.

توكيل رسمي عام

الحالات التي يتم استخدام التوكيل بها

- حالات الإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير.

- الحضور أمام جميع المحاكم بكل أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه.

- حالات إجراء المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضائية الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.

- اتخاذ جميع إجراءات التقاضي واستلام صور الأحكام وتنفيذها.

- الحضور أمام الجهات الإدارية والجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح عليها وعلى الالتماسات والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية.

- الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها.

- تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وتسلم وتسليم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية.

- التوقيع على محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري.

- رفع الدعاوى بجميع أنواعها أمام محاكم الأسرة والحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل رسمي عام للقضايا

- أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالموكل، على أن تكون سارية.

- يجب أن يكون الوكيل للتوكيل الرسمي العام للقضايا محاميا فقط.

- تسجيل اسم الوكيل وعنوانه ووظيفته وجنسيته.

يتم استخراج التوكيل العام الرسمي للقضايا خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ويصل سعر استخراج التوكيل إلى 30 جنيها، بالإضافة إلى جنيه واحد فقط للمحاماة.