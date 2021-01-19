زراعة 100 فدان لإنتاج الخضر والفاكهة لتحويل طور سيناء لسلة غذاء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إنشاء مزارع للإنتاج النباتي من الخضر والفاكهة بمدينة طور سيناء على مساحة 100 فدان، وذلك في إطار تحويل المدينة لسلة غذاء خاصة بإمداد المنشآت السياحية بما يلزمها من الخضر والفاكهة.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى زراعتها بالعديد من أشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل العلفية، ويوجد اقتراح لزيادة المساحة لزراعة بعض أنواع النباتات الطبية والعطرية التي تجود زراعتها في مدينة الطور.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في مدينة طور سيناء، وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه مع مراعاة استدامة الموارد للمدي البعيد، ويجري تحقيق الاستفادة من الزراعة بالاعتماد على مدخلات البيئة.

وأضاف المحافظ أنه يجري استخدام الأنفاق في الزراعة داخل المزرعة لأول مرة، موضحًا أنه تستخدم الزراعة بالإنفاق في جنوب سيناء لإنتاج محاصيل الخضر في غير موسمها، لخلق فرص عمل لشباب البادية، وبناء قدرات المجتمعات المحلية في المحافظة.

متابعا بأنه إضافة إلى تطبيق برامج التحميل الزراعي بين الأنواع المختلفة من أشجار الفاكهة التي تجود زراعتها بالمنطقة، مع زراعة المسافات البينية لبعض أنواع المحاصيل التي تحقق عائد اقتصادي سريع، وفي نفس الوقت تزيد من خصوبة وجودة التربة.

وأوضح أن برامج التحميل الزراعي يقوم على حماية النباتات من ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها منطقة الطور خلال موسم الصيف، مما يعمل على زيادة المساحات المنزرعة في الموسم الصيفي.

كما أشاد المحافظ بالعاملين بالمزرعة و انتاجها عالي الجودة، ودور تلك المزارع في توفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة، وتوفير مستلزمات الفنادق في المدن السياحية بالمحافظة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بزيارة المزرعة يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

وكان في استقبال المحافظ الدكتورة سوزان راشدد سوزان باحث بشعبه البيئه وزراعات المناطق الجافه و نائب رئيس محطه بحوث جنوب سيناء - مركز بحوث الصحراء.