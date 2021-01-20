أطباء مستشفى إسنا ينجحون في استئصال ورم ليفي يزن 500 جرام من رحم سيدة

نجح أطباء مستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، في إجراء عملية أستئصال ورم ليفي من رحم سيدة في العقد الثالث من عمرها، كانت تعاني من نزيف رحمي متكرر، وانسداد فى قناتى فالوب، وآلام متكررة بالبطن، جراء إصابتها بالورم.

البداية كانت باستقبال فريق أطباء مستشفى إسنا حالة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، وتعاني من نزيف رحمي متكرر وانسداد فى قناتى فالوب وآلام متكررة بالبطن، منذ فترة زمنية طويلة، وبفحصها تبين إصابتها بورم ليفي حول الرحم يزن أكثر من 500 جرام، وعلى الفور تم عمل عملية استئصال الأورام الليفية للسيدة، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف.

وشارك في العملية كلاً من، الدكتور محمد عبدالعزيز آدم أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور هدرا عادل، والدكتور سليمان القاضي، وفريق التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمه عبدالخالق رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى .

فيما تقدم الدكتور محمود خضري، مدير المستشفى، بالشكر لفريق قسم النساء والتوليد وقسم التخدير وطاقم التمريض، مؤكداً أن المستشفى بكامل فريق العمل داخله على أهبة الأستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضى.