عاجل.. مصدر: ضبط المتهم بمحاولة إشعال النار في طفلته بالدقهلية خلال ساعات

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شابا يحاول إشعال النيران في طفلة بعد أن بدأ في تجريدها من ملابسها وسط الشارع في محافظة الدقهلية، بينما تقف زوجته بجانبه وهي تصرخ وتستغيث بالمارة لإنقاذها من الموت المحقق.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن لم تتلق أي بلاغاتٍ حتى الآن بهذه الواقعة من أسرة الطفلة أو تحديدًا من والدتها أو من أي شخص آخر، لافتا إلى أن الجهات المعنية تحركت تلقائيا بعد رصد الفيديو تمهيدًا للقبض على المتهم، لأنه ارتكب جريمة بحق هذا الطفلة في مشهد موثق بالفيديو.

بينما لم يكشف الفيديو ما إذا كان هذا الشاب والد الطفلة أم شخص آخر كان يرغب في الانتقام من أسرتها، تمهيدًا لضبطه خلال ساعات.

تحديد هوية المتهم

وأضاف المصدر، أن الجهات الأمنية المختصة بدأت في فحص الفيديو لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه وخاصة الشاب الذي كان يمسك بالطفلة ويحاول إلحاق الأذى بها، بينما كانت هي تصرخ.

المشهد القاسي أصاب كل من شاهده بالحزن والألم، حيث طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي بضرورة تطبيق القانون على المتهم والقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة ليكون عبرة لغيره أو لمن يقدم على مثل هذه التصرفات الهمجية بحق الأطفال الذين لا يملكون سوى البكاء.