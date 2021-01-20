طقس متقلب بالقليوبية واستمرار انخفاض درجات الحرارة
كتب:
حسن صالح
12:17 م | الأربعاء 20 يناير 2021
جانب من احوال الطقس بالقليوبية
شهدت محافظة القليوبية طقسًا متقلبًا مع سقوط خفيف للأمطار على بعض المناطق، وظهور واختفاء الشمس في مناطق أخرى، فيما استمر الانخفاض في درجات الحرارة، حيث ضربت موجة من الصقيع أنحاء المحافظة.
وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري التي خلفها سقوط أمطار خفيفة، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار.
وأشار اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار، بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع والتسهيل على المواطنين في تحركاتهم، حيث يوجد انتشار لأجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة.
وفي سياق آخر، اجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.
وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات، والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.
وناقش «مجاهد» الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور، لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
وفى السياق نفسه، أكد رئيس شركة مياه القليوبية، استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات، وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.