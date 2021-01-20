طقس متقلب بالقليوبية واستمرار انخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة القليوبية طقسًا متقلبًا مع سقوط خفيف للأمطار على بعض المناطق، وظهور واختفاء الشمس في مناطق أخرى، فيما استمر الانخفاض في درجات الحرارة، حيث ضربت موجة من الصقيع أنحاء المحافظة.

وقامت فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بالتعامل مع مناطق تجمع المياه بالطرق والشوارع الرئيسية ومطالع الكباري التي خلفها سقوط أمطار خفيفة، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجات الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار.

وأشار اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار، بهدف شفط المياه وعدم تراكمها بالشوارع والطرق، لعدم حدوث غرق الشوارع والتسهيل على المواطنين في تحركاتهم، حيث يوجد انتشار لأجهزة مجلس المدينة بالشوارع لشفط مياه الأمطار وحل أي مشكلات طارئة.

وفي سياق آخر، اجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برؤساء القطاعات ومديرى العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.

وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات، والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.

وناقش «مجاهد» الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الاانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور، لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

وفى السياق نفسه، أكد رئيس شركة مياه القليوبية، استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات، وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.