تحديث منظومة الري والتحول للطرق الحديثة في كفر الشيخ  

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، وحث المزارعين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية وآليات تنفيذ المشروع، والفائدة التي تعود على المزارع نتيجة التحول إلى نظم الري الحديثة والمتطورة.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان أرسلته المحافظة، اليوم، أن المشروع سيسهم في تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث وانبعاث غازات الاحتباس، كما سيسهم في زيادة الانتاجية ومساحات أراضي جديدة وتحسين كفاءة نقل المياه وكفاءة النقل الحقلي وعدالة توزيع مياه الري، بالإضافة إلى تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة إنتاجية المزارع والحصول على أعلى عائد للفدان.

وتفقد «ناجح»، عددا من الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل، في إطار المتابعة المستمرة للنهوض بالإنتاج الزراعي، وجرى المرور على محلات المخصبات والمبيدات، ومناقشة الاستعدادات لحملة تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل، ضد هجمات الفئران حيث تم تحديد موعد الحملة على أن تبدأ في 31 يناير حتى 25 فبراير.

وشدد على تكثيف عمليات المرور والتفتيش من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة لكافة الجمعيات الزراعية للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.