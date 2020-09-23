لجنة تنظيم المركبات تبدأ عملها في القضاء على الانتظار العشوائي بالجيزة

بدأت اللجنة التي شكلها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، عملها للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع طبقا لأحكام القانون رقم 150/2020، في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات.

اختصاص اللجنة

- تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.

- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

- تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

- تشكيل اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وبعضوية ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة، ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعي، ممثلين عن مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، وعن الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة.

- تشكيل اللجنة ضمن السياسات التي تنتهجها المحافظة للقضاء على الزحام المروري والانتظار العشوائي بالشوارع وإعادة الانضباط للشارع، وجرى إصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية، والتي يستخدمها البعض لحجز أماكن انتظار للمركبات.