«التضامن»: تقديم خدمات علاجية لـ30 ألف مريض إدمان سنويا بالإسكندرية

افتتح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي‬، والدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، اليوم، قسما جديدا بفرع الخط الساخن «16023»، لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، في محافظة الإسكندرية.

ويتضمن المركز 50 سريرا ليصبح إجمالي عدد الآسرة في مستشفى المعمورة 133، لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان «ذكور وإناث».

‫واستعرض «عثمان» دور الخط الساخن «16023»، في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وحرص الصندوق على التوسع في إنشاء المراكز العلاجية، بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستيعاب الكم الكبير من طلبات العلاج، لافتا إلى أن الخط قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي في مستشفى المعمورة، لنحو 21 ألف مريض إدمان، خلال عام 2020، بجانب وجود 621 حالة ضمن قائمة الانتظار.

تقديم الخدمات مجانية وفي سرية تامة

وأضاف مساعد وزير التضامن، أنه من المستهدف بعد التوسعات الجديدة، وزيادة عدد الآسرة، تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 30 ألف مريضا سنويا، من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة‬، على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‫، لافتا إلى أن هذه الخدمات مجانية، وتتميز بالخصوصية الكاملة والسرية التامة للمرضى، مع الدعم النفسي لهم ولأسرهم، متابعا: «من المستهدف أيضا خلال الفتره المقبلة افتتاح قسما جديدا بالمستشفى لعلاج المراهقين‬».

زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان إلى 26 مركزا

وأشار عمروعثمان، إلى زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن، إلى 26 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 فقط عام 2014 في 7 محافظات، كما أن الصندوق لديه خطة طموحه بتعميم الخدمات العلاجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتفقد عمرو عثمان والدكتورة منى عبدالمقصود، قسم علاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة، بعد التوسعات الجديدة، كما شهدا مبادرة كرة قدم خماسية بين المتعافين، في إطار دعمهم تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

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