محافظ قنا يستوقف موكبه لمتابعة حادث على الطريق الزراعي بقفط

استوقف اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، موكبه بعد أن شاهد حادث على الطريق الزراعي، بقرية العروبة مركز قفط، جنوب محافظة قنا، أسفرت عن إصابة طلفة عمرها 4 أعوام، صدمتها سيارة أثناء لهوها في الشارع، ونُقلت بسيارة الإسعاف لمستشفى قنا العام.

واستكمل المحافظ زيارته بمركز قوص، وأجرى جولة تفقدية لمشروع الصرف الصحي بقرية الحراجية بمدينة قوص أحد المشروعات التي يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وللوقوف علي حجم الاعمال بالمشروع.

واوضح الداودي ان المشروع يأتي ضمن المشروعات الملحقة على محطة معالجة قوص ويشمل خمس قرى هي (الحراجية - الكراتية - الحمر والجعافرة - المقربية - المقرين)، وتقدر تكلفته المالية بـ90 مليون جنيه، لافتًا إلى تنفيذ 45% من خطة الشبكات البالغ طولها 15 كم.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه جاري إنهاء الاعتمادات المالية الخاصة بتصميمات خطوط الانحدار ومحطات الرفع.

كما تفقد «الداودي» مستشفى قوص المركزي لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتضمنت الجولة قسمي الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة.

وأكد لمحافظ ضرورة ان يحصل المواطنون علي خدمة طبية لائقة، موصيًا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم، لافتًا إلى ن الدولة تعمل جاهدةً على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال احلال وتجديد عدد من المستشفيات وكذلك تدعيم المستشفيات القائمة بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضي.

وتابع «الداودي» أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد في يومها الأول بقسم العزل بالمستشفى، والتي تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة، أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص، بهم حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وقياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري.