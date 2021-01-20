وكيل صحة الغربيه يفاجئ مستشفيات زفتى العام والحميات

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام، ومستشفى الحميات بمدينة زفتى، لتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ والعناية المركزة واقسام العزل والحضانات، للتأكد من الالتزام التام من الفريق الطبي بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات، لتقديم خدمة مناسبة للمرضى.

واطمأن وكيل وزارة الصحة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة تنك الأكسجين وتوافر اسطوانات احتياطي، واستمع إلى عدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعةوتطبيق بروتكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة

كما أكد حميدة على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحالات، للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم.

وفي نهاية الجولة، أكد وكيل وزارة الصحة أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هي المريض وسلامته وراحته، وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقاً لمعايير الجودة، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، مشدداً على حسن معاملة المرضى.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية عن استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد أيضاً على متابعة المرضى، والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.

وفي إطار حملات المتابعة على المستشفيات بالغربية، توجهت الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، يرافقها الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفى قطور المركزي، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وحصر إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى والعناية المركزة، والتأكد من سلامه تنكات الأكسجين وكذا انتظام الأطقم الطبية والتمريض، ومراجعه بروتوكول العلاج طبقا لبروتكول وزارة الصحة.

وشددت مدير الطب العلاجي على استمرار حملات التطهير والتعقيم، باستخدام مواد كحولية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وصحة المواطنين.