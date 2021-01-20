نشاط مكثف لرئيس مدينة الطود بجنوب الأقصر.. تركيب أعمدة وتبطين ترعة

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الأربعاء، عمليات تركيب وإنارة الأعمدة وتركيب أعمدة الجهد المتوسط بطريق حاجر المريس بمركز الطود، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود، بسرعة الإنتهاء من تركيب جميع الأعمده طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وبالمواصفات والمعايير المتعاقد عليها وذلك لسرعة الانتهاء من إنارة الطريق .

كما تابع رزق، تنفيذ حملة النظافة المكبرة بحاجر المريس والتي شملت رفع القمامة والمخلفات والاتربة المتراكمة بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة وتهذيب الأشجار والنخيل بالطرق، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم .

وأوضح رزق، أنه من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية تعلية مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسي بالمريس وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب سنويًا حيث يتم تعلية دورين لتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول وتحسين مناخ التعليم.

كما قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته وكيل وزارة الري بمحافظتي قنا والأقصر المهندس صبري مختار أبو شامه، والمهندس صالح إبراهيم أحمد مدير الإدارة العامه لري شرق قنا، والمهندس محمد حسين مدير هندسة ري الأقصر، بمتابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الحوشة، ضمن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية.وتشمل الأعمال التبطين بالمواد الخرسانيه لترعة الحوشة الكليو 6 من بداية حتي نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر خلف كوبري نجع الجسور، بما يساهم في تطوير الترعة إلى شكل الحضاري الذي يساعد على تحسين البيئة، والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في مثل تلك المناطق المحرومة.وأكد وكيل وزارة الري بمحافظتي قنا والأقصر، على الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشترطات الفنيه للأعمال الجاريه وضبط الجودة وزيادة معدلات التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية.