افتتاح المرحلة الأولى من محور «دسوق – كفرالشيخ» يونيو المقبل

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن محور «كفرالشيخ – دسوق»، يعد من المشروعات القومية الضخمة، وكان محل اهتمام القيادة السياسية، لافتا إلى أن إنشاء الطريق بدأ منذ 2008 ثم توقف لظروف ثورة يناير 2011 ثم جرى استئنافه في 2017، منوها إلى أن الطريق مقسم على 3 مراحل، الأولى 10 كم، بداية من كفرالشيخ، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، ومكون من 9 أنفاق و12 كوبري.

الانتهاء من 9 أنفاق

وأضاف اللواء شعبان مبروك، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن العمل جرى استئنافه في عهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد ضخ مبلغ 300 مليون جنيه، للبدء في هذا المشروع العملاق، لافتا إلى الانتهاء من 9 أنفاق في المرحلة الأولى، و50% من الكباري حتى الآن.

طول الطريق 32 كم

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق أن طول الطريق بالكامل تبلغ 32 كم، حيث يمر بدسوق والبحيرة ومحور المحمودية وجناكليس والإسكندرية الصحراوي وحتى مطروح، كما أن المحور يربط الطريق الدولي الساحلي مرورا بدمياط وبورسعيد وحتى قناة السويس، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المحور ستنتهي في يونيو المقبل.

رئيس الوزراء كلف باستئناف العمل في كل المشروعات المتوقفة

وأكد اللواء شعبان مبروك، أن رئيس الوزراء كلف باستكمال كافة المشروعات المتوقفة في المحافظة، والتي عرضها محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، لافتا إلى أن الطريق الرابط بين مدينتي كفرالشيخ ودسوق حاليا فردي فقط، الأمر الي كان يتسبب في تكدس مروري، خاصة أنه يمر على مدينة فوة التجارية والأثرية والصناعية.

المحور يمر بعدة محافظات

وأشار إلى أن المحور الجديد سيربط كفرالشيخ بمحافظة البحيرة المعروفة بنشاطها الزراعي، والإسكندرية المتميزة بالنشاط الصناعي، مرورا بالطريق الدولي الساحلي ومنه إلى دمياط ومدينة الأثاث، إضافة لقناة السويس.