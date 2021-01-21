«التضامن»: قدمنا دعما نقديا لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأضافت «القباج» أنه تم تقديم العديد من الخدمات، للطلبة من ذوي الهمم؛ إذ قدمت مِنح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، كما دمج 368 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع، بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية.

وتابعت الوزيرة: «وفرت 2000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وأجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية».

تقديم منح للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بقيمة 900 ألف جنيه

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم منح للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه.

ونوهت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أنه تم تدريب ما يقرب من 1000 شخص من ذوي الإعاقة؛ لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل، مشيرة إلى أنه وضعت خطة تنفذ خلال 3 مراحل على مدار 3 سنوات؛ لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة.

وأوضحت نيفين القباج، أنه تم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي؛ ليصل عددها إلى 45 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى السرعة في أداء الخدمة، ومراعاة الشفافية والنزاهة، مضيفة أنه تم إصدار أكثر من 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لمستحقي دعم كرامة، و60 ألف من خلال مكاتب التأهيل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم زيادة رواتب العاملين بـ220 مكتب التأهيل إلى 500 جنيه شهريا، بإجمالي 12 مليار و200 مليون جنيه.