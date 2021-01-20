هل يجوز إعادة الابن المكفول مرة أخرى واستبداله بآخر؟.. التضامن توضح

قد تتكفل أسرة بطفل وبعد فترة لأسباب ما تفكر في إعادته واستبداله بطفل آخر من دور رعاية الأطفال، إلا أن البعض يتخوف من مدى قبول ذلك من عدمه، وفقا لقانون كفالة الأطفال، الذي وضعته وزارة التضامن الإجتماعي.

وحسب التضامن، فإنه يجوز ذلك، ولكن بشرط أن تلتزم الأسرة بإخطار الوزارة بهذه الرغبة بخطاب مسجل بعلم الوصول، موضحا به الأسباب القهرية والخارجة عن إرادتها التى دعته إلى ذلك.

ونوهت الوزارة، بأن هذه الخطوة تكون قبل تسليم الطفل بفترة زمنية تقدر بخمسة عشر يوماً على الأقل ليتسنى للوزارة وضع خطة تدخل وإيجاد الحل البديل تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل.

شروط كفالة الطفل

اولا: لابد أن يكون مر على زواجهما 3 سنوات.

ثانيا: ألا يقل سن كليهما عن 25 عاما ولايزيد عن 60 عاما.

ثالثا: أن يحمل الطفل نفس ديانة الأسرة.

رابعا: أن يكون الزوجان مصريان من الأساس.

خامسا: أن يتوافر في الزوجان النضج والأهلية وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم.

خامسا: يجوز للمطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لايقل عن 30 سنة كفالة طفل يتيم في حالة صلاحهن.

سادسا: أن يكون مقر الأسرة آمن وصالح لحياة كريمة.

سابعا: ألا يزيد عدد الأطفال داخل الأسرة عن طفلين ويمكن الكفالة بعد أن يصلا لمرحلة النضوج والاعتماد على النفس.

ثامنا: أن يكون دخل الأسرة كافي لتيسير احتياجاتهم واحتياجات الطفل.

تاسعا: لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى خارج مصر بصحبة الطفل إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديريةالتضامن الاجتماعي.

عاشرا: على الأسرة البديلة تقبل فكرة عودة الطفل لأسرته الأصلية أو نقله إلى بيت بديل أو مؤسسة اجتماعية خصوصا إذا كان ذلك في مصلحة الطفل، ولابد أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.