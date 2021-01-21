إصابة 4 صدمتهم دراجة بخارية على الطريق الزراعي في قليوب

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بمنطقة كفر أبو جمعة، التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، حادث تصادم دراجة بخارية مع مجموعة من المشاه عابري الطريق في اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن 4 مصابين نُقلوا جميعًا لمستشفى قليوب التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم بمنطقة كفر أبو جمعة بدائرة مركز شرطة قليوب، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

وتبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وعدد من المشاه على جانب الطريق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم على الفور إبلاغ إسعاف القليوبية، ونُقلوا جميعًا لمستشفى قليوب التخصصي لتقديم العلاج اللازم لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على تيسير الحركة المرورية على الطريق، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على سائق الدراجة النارية، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وطلب تحريات المباحث.

وفي وقت سابق، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص في نزلة كوبري قليوب اتجاه القاهرة.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الفحص الفني لمعاينة الحادث، وبيان سبب وملابسات التصادم، والاستعلام عن حالة المصابين، والتصريح بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص نزلة كوبرى قليوب اتجاه القاهرة.

وكشفت تحريات العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية ان الحادث أسفر عن مصرع أحمد إسماعيل، 27 عامًا، ومحمود أحمد 57 عامًا، وإصابة السيد يوسف، 46 عامًا، مصاب باشتباه بكسر في الحوض والعمود الفقري، وعطية محمد، 46 عامًا، وأحمد عبدالدايم، 45 عامًا، مصاب بكسر بالساق اليمنى.