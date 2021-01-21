فض 3 أسواق في حملات بالغربية

فضت مدينة السنطة برئاسة اللواء أشرف بدران، رئيس المدينة، أسوق «مسهلة - البندرة التابعة لقرية القرشية - سوق كفر كلا الباب»، خلال حملة موسعة اليوم، تطبيقاً لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع إقامة الأسواق للحد من التجمعات.

وفضت الوحدة المحلية بمدينة بسيون سوق المدينة تحت إشراف نائبي رئيس المركز وموظفي الإشغالات والمتابعة والعلاقات العامة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة وإزالة تجمعات القمامة أولاً بأول، قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود برفع 14 طنا من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبوصير برفع 8 أطنان من القمامة بالطريق العام الواصل بين قرية الناصرية وقرية أبوصير، كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت عساس برفع 6 أطنان من القمامة بطريق «سمنود - المنصورة».

وفي حي أول المحلة الكبرى، قام عمال النظافة ببرفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة وتفريغ صناديق القمامة بمناطق «ميدان المحطة - طلعت حرب - منشية الزهراء - محيط المجزر الآلي - مجمع المحاكم - محب - أبو راضي - محلة البرج - سعد زغلول - ميدان بسيسة - أمام مسجد جاويش بسوق اللبن - سوق الحدادين - ميدان الصهريج» .

كما استكملت مدينة طنطا أعمال النظافة ورفع آثار الأمطار من الطريق السريع «طنطا - المحلة»، وأمام محطة قطار شبشير الحصة وعلى طول القطاع، كما تم رفع أتربة وقمامة كوبري اخناواى وطريق الملاحة حتى مساكن نفيا.

ونفذت مدينة بسيون حملة لرفع القمامة كما قام مركز ومدينة زفتى بأعمال رفع نقاط تجميع القمامة من «شارع الجيش قبلي وبحري - شارع الجمهورية - شارع البحر - شارع سكة طنطا«، بالإضافة إلى رفع القمامة من مداخل القرى والطريق العام بسنبو الكبرى طريق كفر إسماعيل سنبو.

وفي ذات السياق ، قامت الوحدة المحلية بقرية شبرا نباص بمركز ومدينة قطور بحملة نظافة بقرية بوريج، كما قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بأعمال النظافة بطول الطريق الدائري بدايةً من طريق المنصورة حتى طريق طنطا وبطريق المحلة - دمرو، مع رفع كفاءة مداخل القرى وطرق المقابر وأمام المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمصالح الحكومية ومتابعة عمل متعهدي الجمع بالعديد من الوحدات.