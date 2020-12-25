3 حالات.. اكتشف بنفسك أعطال العداد مسبوق الدفع

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن حالات يمكن للمشترك أن يكتشف فيها أعطال بالعدادات مسبوقة الدفع، ويمكن للمستهلك اكتشاف عطل في العداد الكودي، وهي:

* الحالة الأولى:

عندما يدخل الكارت الإلكتروني للعداد، فيسجل صفرا بينما العداد يعمل والكهرباء سارية.

ويجب على المستهلك في هذة الحالة ضرورة الإبلاغ فورا عن هذا العطل، وإلا سوف يستمر العداد في تسجيل استهلاك تراكمي، ويفاجأ المشترك بمبلغ كبير متراكم عليه.

وستقوم إدارة الكهرباء بتصليح العطل الفني، أو استبدال العداد على نفقتها الخاصة.

* الحالة الثانية:

عندما يقوم المشترك بشحن الرصيد، وعند استخدام الكارت، لا يستقبل العداد الشحن الجديد.

وفي هذة الحالة يجب أيضا أن يبلغ المشترك إدارة الكهرباء فورا لتتولى الأمر، وتقوم بالمعالجة الفنية وتصليح العطل، أو تغيير العداد إن كان ذلك ضروريا على نفقتها الخاصة.

يكبد المستهلك مبالغ كبيرة

وكشف المصدر إلى أن الإهمال في متابعة الحالات بعداد الكهرباء يتسبب في تراكم الحساب، وتسجيل استهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة، مؤكدا أن المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن تلك الأعطال، ما يحمي المستهلك من تلك الفواتير الجزافية الكبيرة.

وقال المصدر إن خطوات التقديم على طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة، إلى تركيب عداد كهرباء كودي بالمباني المخالفة والعشوائية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، والتي من المقرر أن تغلق باب تلقي الطلبات نهاية الشهر الجاري.

خطوات التقديم لتركيب العداد الكودي:

- يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «أمامية وخلفية».

- صورة إيصال الممارسة.

- صورة للعقار من الخارج.

- سيرسل رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، جاء استجابة لإقبال المواطنين على بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، حتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم، واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيبها.