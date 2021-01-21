رئيس الشروق: نوفر فرص عمل لأبناء المدينة بالمشروعات المختلفة

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم توفير فرص عمل لسكان المدينة، من خلال إقامة مشاريع عدة تهدف إلى توفير الخدمات وتقديمها للسكان عن طريق أبنائها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منافذ الخير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وإتاحة فرص عمل شريفة، وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين.

وأضاف «الغيطي» أنه تم إتاحة 35 موقعا بمقابل الإشغال لإقامة مشاتل والتوسع في شارع شباب الشروق، وتوفير 7 منافذ بأنشطة مختلفة بمناطق وأحياء المدينة ومشاركة المستثمرين في المرحلة الأولى لتغطية الموقف الرئيسي بالمظلات اللازمة لحماية المواطنين من عوامل الطقس المختلفة.

وأوضح «الغيطي» أنه تم توفير المستلزمات الطبية بالتنسيق بين رجال الأعمال ومجلس الأمناء، فقد تم دعم مستشفى الشروق العام بجهاز تحليل «صورة دم كاملة» CBC و4 أجهزة حقن محلول آلي بقيمة «100ألف جنيه» مع رفع كفاءة شبكة الغازات «في حدود 130 ألف جنيه» واستكمال بناء توسعات بنك الدم «في حدود 80 ألف جنيه» وتنفيذ فراشة وحواجز العزل «في حدود 4000 جنيه شهريا» وملء أنابيب الأكسجين الخاصة بالعناية بمبلغ 150 ألف جنيه فضلا عن توفير 300 جهاز وريد و200 سرنجة إنسولين و270 بدلة وقاية و20 رول فرش سرير و20000 كمامة و22000 جوانتي و80 كجم قطن طبي ماص و357 بكرة لاصق طبي و37 توب قماش طبي.

استغلال مساحة 100ألف م2 بحرم خطوط البترول

واستكمل رئيس الجهاز، حديثه عن اهتمام المدينة بالأنشطة العامة، حيث تم استغلال مساحة 100ألف م2 بحرم خطوط البترول والتنسيق معهم لاستغلال المساحة في تنفيذ المرحلة الأولى من متنفس «منتزه الشروق» بمساحة 40ألف م2 والتي تحتوي على مسار دراجات وجيم مفتوح وبرجولات بمقاعد انتظار مع البدء في المرحلة الثانية على مساحة 60 ألف م2، وتشمل على ملاعب ومناطق ألعاب أطفال بخلاف تنفيذ مسار دراجات بالمنتزه ومحوري السادات وعرابي يبلغ طولهم نحو 20 كم.