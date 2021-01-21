3 قرارات قد يتخذها «الأعلى للجامعات» السبت المقبل.. الامتحانات أولها

ساعات وتستضيف جامعة حلوان في الساعة 11 صباحا، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات، وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا والأمور المتعلقة بنظام العملية التعليمة بالجامعات، وكذلك كل ما يتعلق بالمجتمع الجامعي من قضايا وأمور، وكذلك مناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالمستشفيات الجامعية.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أن هناك 3 سيناريوهات وقرارات من المتوقع أن يتخذها الأعلى للجامعات السبت المقبل تتمثل في الآتي:

السيناريو الأول

يتمثل في تحديد مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول ومتابعة مستجدات الأمور وتقارير الجامعات ومدى جاهزيتها أيضا لتنفيذها بعد انتهاء إجازة نصف العام، وكذلك الآليات المتوقع أن يتم التنفيذ بها، وكذلك متابعة استعدادت الجامعات وجاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول «التيرم الأول».

السيناريو الثاني

البت في مشروع قانون اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومناقشة ما آلت إليه اللجنة المشكلة من توصيات والوصول إلى صيغة نهائية توافقية.

السيناريو الثالث

يتمثل في مناقشة ما آلت إليه اللجنة المشكلة بشأن تعديل بعض المناهج الدراسية وإقرار مادة وتخصص علمي جديد، تجمع ما بين حقوق الإنسان والموطنة والمشاكل التي يعاني منها المجتمع كالزيادة السكانية، للبدء في تنفذها وإقرارها بدءا من العام الدراسي المقبل.

وأكدت المصادر، أن المجلس الأعلى للجامعات في تواصل دائم، وانعقاد مستمر وفقا لمستجدات الأمور والأحداث، خاصة الفترة التي يمر به العالم حاليا وتتعلق بأزمة كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال الانعقاد والتواصل عبر تقنية الفديو كونفراس وزووم.