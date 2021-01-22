«مستقبل وطن» بالإسماعيلية يوزع 2500 عبوة مواد غذائية للأكثر احتياجا

وزع حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ، 2500 كرتونة مواد غذائية على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً في المحافظة.

وقال بيان للحزب إن المبادرة تأتي ضمن دور حزب مستقبل وطن المجتمعي وتأكيداً على دور الحزب المجتمعي ومشاركة الدولة فى تقديم كل وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف البيان أنه تم توزيع المواد الغذائية الجافة بقرى ونجوع مراكز محافظة الإسماعيلية والمدينة بالتنسيق مع أمانات المراكز والأقسام.

وتولت فرق الحزب بتوصيل المواد الغذائية إلى منازل المستحقين لها من المواطنين ضمن مسيرة الخير التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تحت شعار كلنا واحد ضمن إطار «مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم».

وقال النائب حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة، إن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا للوصول إلى المستحقين، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنها في الظروف القاسية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال المساهمة في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال البيان إن مركزية الحزب شددت على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية للحزب بجميع المحافظات، دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تنظيم كافة المبادرات والفاعليات التي ينظمها الحزب للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين مخاطر هذة الجائحة.

وقال البيان إن الحزب يستهدف عمل حملات توعية لرفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة والعمل على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.