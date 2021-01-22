إحداها تصل إلى صفر.. المناطق الأكثر برودة اليوم على كل الأنحاء

موجة من الطقس البارد تشهدها البلاد خلال هذه الأيام. كما أن هناك مناطق اليوم تعد هي الأكثر برودة على مستوى الجمهورية، ووفقا لبيان الأرصاد، فإن دير سانت كاترين هي المنطقة الأكثر برودة، اليوم الجمعة، إذ شهدت درجات الحرارة فيها الصغرى صفر والعظمى 12.

وتأتي مناطق كل من نخل والمنيا ضمن المناطق الأكثر برودة بدرجة حرارة ضغرى سجلت 4 درجات فقط، كما تشهد كل من سيوة والسلوم والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد درجات حرارة منخفضة تنبأ بطقس بارد، وذلك بدرجات حرارة صغرى بين 5 و6 و7 درجات.

كما تشهد مناطق القاهرة وطنطا وشبين الكوم والزقازيق والعريش ورفح ورأس سدر وقتا وأسوان والأقصر وادفو وأبو سمبل درجات حرارة منخفضة حيث سجلت الصغرى بكل تلك المناطق 9 درجات فقط.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وذلك خلال ساعات النهار، وفي الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن تظهر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال الاستعراض الذي قدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وقناة on، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف.

بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 19 والصغرى 9

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11

دمياط العظمى 18 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 12 والصغرى صفر

شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 12

الغردقة العظمى 20 والصغرى 12

مرسى علم العظمى 20 والصغرى 13

الفيوم العظمى 18 والصغرى 5

بني سويف العظمى 18 الصغرى 5

المنيا العظمى 19 والصغرى 4

أسيوط العظمى 19 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 21 والصغرى 6.

قنا العظمى 22 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 23 والصغرى 8.

أسوان العظمى 25 والصغرى 9.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 7

شلاتين العظمى 25 والصغرى 15.

حلايب العظمى 24 والصغرى 16.

نصائح الأرصاد في الطقس السيئ

وكانت هيئة الأرصاد حذرت المواطنين من عدم الخروج في حالات الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى.

كما نوهت الأرصاد لتأجيل السفر خلال هذه الفترات، وإذا كان هناك ضرورة لذلك يجب القيادة بهدوء تماما على الطرق، والمضطر للسفر الالتزام بالهدوء في السير، مع التأكد من مساحات السيارات التي تعمل لتلاشي كميات الأمطار الغزيرة وكذلك الشبورة الضبابية في بعض المناطق.

وحثت الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وحساسية الرمد وكبار السن، عن الرمال والأتربة المثارة وارتداء الكمامات حال الضرورة للنزول من المنزل، بالإصافك لعدم التواجد في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية بالتحرك السريع والتصرف.

كما حذرت من عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو تحت لوحات الإعلانات، نتيجة سرعة الرياح، وأن يكون هناك حرص شديد في التحركات. أما عن التحركات في الشوارع وعلى المحاور الرئيسية تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى فقط.

وأخيرا على المواطنين من كبار السن، ومصابي أمراض الحساسية والجهاز التنفسي، عدم الخروج، أثناء فترة إثارة الرمال والأتربة، وحال الاضطرار للخروج يفضل ارتداء الكمامات.