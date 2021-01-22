تعقيم 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف والإنارة بالمحلة

أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية ومساعديه، بضرورة استمرار حملات التعقيم والتطهير بقرى مركز المحلة، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس المدينة العمالية، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت أكثر من 120 مؤسسه حكومية، منها مقرات الوحدات المحلية، ومكاتب البريد، والوحدات الصحية، والصحة البيطرية، والشئون الاجتماعية، وماكينات الصرف الآلي، والشهر العقاري، والجمعيات الزراعية، والمدارس ودور العبادة.

كما تضمنت عمليات التعقيم والتطهير شوارع وميادين 80 قرية وعزبة بمختلف أنحاء المركز، بما فيها واجهات المحلات ومداخل المنازل وأماكن الأسواق وأماكن رفع القمامة.

وأوضح «زين العابدين»، أنه على الرغم من تنفيذ الإجراءات تم فض العديد من الأسواق اليومية والأسبوعية في دمرو ومحلة حسن وعطاف وبشبيش ومحلة أبو علي.

كما باشر رئيس المدينة أعمال خطة الرصف المكثفة، حيث وضع طبقة السن الثانية بكورنيش بحر شبين، والممتد من كوبري الرباط حتى شارع نادي الصيد بنطاق حي ثان المحلة، ويبلغ طول الأعمال بالكورنيش حوالى 500 متر تقريبًا، إضافة إلى 600 متر بشارع نادي الصيد.

كما تنتظر شوارع الجمهورية وسكة طنطا وعمار بن ياسر والجيش وسعد زغلول الأعمال النهائية للرصف، بعد وضع طبقة السن وتمهيدها.

وفي نطاق قري مركز المحلة، استمرت أعمال الرصف النهائية بطريق مدخل قرية طرينة بطول 500 متر تقريبًا بالوحدة المحلية لسامول، مع استكمال تجهيز شارع أبو الرايات بطول 400 متر بالوحدة المحليه لمحلة حسن.

وتُستأنف خطة الرصف بالوحدة المحلية لمحلة أبو علي بطول 1 كم لعدد من الشوارع، منها شارع الثورة، والطريق الممتد من الدائري حتى ميدان السلام.