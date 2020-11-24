رئيس مدينة المحلة يوجه برفع درجة الاستعداد للأمطار وموجة كورونا الثانية

وجه اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، برفع درجة الاستعدادات القصوى حالة هطول الأمطار، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفات والتعديات كافة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة الموجة الثانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المدينة بنوابه ورؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة، بحضور سكرتير عام ديوان رئاسة المدينة، ومتابعة أعمال ملف التصالح، لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، ورفع الوعي لديهم لجدية الأمر، مع التأكيد على انتهاء استثناءات التخفيض في أسعار المتر للتصالح، ومتابعة عدد قرارات الإزالة الموجودة لدى الوحدة، ويجب أن يساوي مجموع هذه القرارات عدد قرارات التصالح و التقنين.

وأشار "زين العابدين" الى تواصل حملات النظافة اليومية بنطاق الوحدات المحلية والطرق الرئيسية، وتمهيد الشوارع والعمل على تطهير الترع والمصارف، ورفع ناتج التطهير أولا بأول، وإلزام متعهدي جمع ونقل القمامة اليومية بأعمال الجمع المنزلي، وفسخ التعاقد حالة التقاعس.

كما وجه رئيس المدينة، باستمرار حملات الإزالات على "تعديات الأراضي الزراعية" في المهد، لردع المخالفين والمتعدين، ورفع الإشغالات والمخالفات على الطرق، وتفعيل محاضر الإشغالات والنظافة والبيئة يوميا، إلى جانب ضرورة العمل على زيادة الموارد المالية لكل وحدة محلية، من خلال الإعلانات والإشغالات والنظافة وعوائد الأسواق.

ولفت اللواء حاتم زين العابدين، الى استكمال عمل حصر ومتابعة جميع المنشآت الآيلة للسقوط، وفي حالة وجود أي عقار يشتبه فيه يجب إخلاءه فورا، ثم الإرسال إلى لجنة المنشآت الآيله للسقوط، لعمل التقرير اللازم، ثم قطع المرافق و التشميع.

وأكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، رفع درجة الاستعداد حالة هطول الأمطار، والتوجه إلى أماكن تجمع الأمطار، وتمركز عربات الشفط لمنع حدوث تجمعات للمياه تعيق حركة السير، مشددا على مراجعة محطات الصرف الصحي بكل قرية، وعمل مواتير لكسح وشفط المياه ، واستمرار أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وإصلاح الأعطال كافة، وتغيير العوازل وتغطية فتحات أعمدة الإنارة، ومتابعتها أولا بأول.

وشدد رئيس المدينة، على عمل الانضباط الوظيفي لدى جميع الموظفين، ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف، وإعداد تقرير عن مدى اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة الموجة الثانية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلزام العاملين والمترددين على المصالح بارتداء الكمامة والتطهير المستمر منعا لانتقال العدوى، وتطبيق الإجراءات المتخذة لأعمال اللجان المشكلة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، والتشديد على المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل، وتطبيق الغرامات المقررة لغير الملتزمين، بالإضافة الى أعمال التطهير المستمرة بالمنشآت الحكومية والمدارس والمساجد والنوادي ومكاتب البريد وماكينات ATM كافة، وتكثيف أعمال التطهير بالأسواق، بجانب تقسسيم كل منهم إلى عدة مربعات، لتحقيق مبدأ التباعد بين المواطنين، حالة الشراء.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين وضع خطة للفتح التدريجي لأسواق الماشية بأماكن مفتوحة ومحددة، والالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعمل التطهير المستمر.