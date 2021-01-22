جرائم الآداب في أسبوع.. شاب يعلن استعداده للممارسة «الفجور»

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الآداب خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع، نستعرض أبرزها خلال السطور التالية..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التي يبدي من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم.

وأضاف بأنه من أنشأ الصفحة المشار إليها، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.

في واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتي قسم شرطة روض الفرج وبولاق الدكرور، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه واستغلال المتهمة الثانية في ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية.

وأضافت أنها أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالي مع الأخيرة كما أمكن ضبط ( عدد 2 هواتف محمولة خاصة بالمتهمة الأولى تحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة لإحدى السيدات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، تحتوى على العديد من صور الفتيات ، تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بأنها دشنت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.