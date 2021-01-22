3 مديريات أمن تحتفي بأسر الشهداء في ذكرى عيد الشرطة

نظمت مديريات أمن الإسماعيلية، بني سويف، والدقهلية، احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بها، في ضوء احتفالات مصر بعيد الشرطة الـ69 الموافق 25 يناير، تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية، التي ستظل رمز للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.

وشهدت الاحتفاليات، تهنئة أسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية، تقديرا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداء لأمن الوطن.

بدورهم، أعربت أسر الشهداء المشاركة في الاحتفاليات، عن تقديرهم واعتزازهم بالتكريم، الذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.