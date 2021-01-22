رئيس التحرير

محمود مسلم

3 مديريات أمن تحتفي بأسر الشهداء في ذكرى عيد الشرطة

كتب:

الوطن
01:01 م | الجمعة 22 يناير 2021
احتفالية الشرطة

احتفالية الشرطة

نظمت مديريات أمن الإسماعيلية، بني سويف، والدقهلية، احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بها، في ضوء احتفالات مصر بعيد الشرطة الـ69 الموافق 25 يناير، تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية، التي ستظل رمز للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.

وشهدت الاحتفاليات، تهنئة أسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية، تقديرا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداء لأمن الوطن.

بدورهم، أعربت أسر الشهداء المشاركة في الاحتفاليات، عن تقديرهم واعتزازهم بالتكريم، الذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة 

وزارة الداخلية تحرر 6217 مخالفة مرورية في 24 ساعة

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب

وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل

"قريطم" يكشف تفاصيل خدمة إلكترونية تطلقها وزارة الداخلية لأول مرة