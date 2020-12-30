الهدهد: الجيش والشرطة والقضاء والإعلام أشد كفرا عند تنظيمات الإرهاب

وجه الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التحية والشكر للكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود علم الدين، مؤكدا على أن الإعلام له دور هام في التصدي لجماعات التطرف والإرهاب جنبا إلى جنب مع الأزهر الشريف، والمؤسسات الدينية الرسمية.

وأكد «الهدهد» أن الأزهر من خلال منابره المتعددة ومنها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يعمل على التصدي لفكر جماعات الإرهاب ومنها قضية التكفير والتطرف، فأحد عناصر تلك الجماعات الإرهابية في كتاب له يفتي بتحليل سَم المياه التي تصل للجنود والضباط من القوات المسلحة ويعتبر ذلك تقربا إلى الله، مؤكدا على أن الجيش والشرطة والقضاء والإعلام أكثر الفئات التي يكفرونها، فهم يرونهم أشد كفرًا، لأن هؤلاء مقاومون لفكرهم ويتصدون له، كذلك تجد هناك العديد من التشوهات في كتبهم.

50 إماما من أفغانستان

وكشف المستشار العلمي للمنظمة أنه يتم بشكل دوري دورات تدريبية شرعية لكل الأئمة حول العالم ومنهم دورة لـ50 إماما وواعظا من دولة أفغانستان من خريجي الأزهر الشريف، حيث يتم في تلك الندوات الحديث حول الفهم الصحيح لنصوص القرآن، والسيرة النبوية، ومعرفة الظروف والحال التي أنزلت عليه الآيات، فلا نستطيع أن نفهم سورة المسد مثلا إلا إذا عرفت الظروف التي نزلت فيها هذه السورة.

مواجهة مناهج الغلو والتطرف

وأوضح «الهدهد» أن جماعات التطرف والغلو تسعى إلى لي عنق النصوص الشرعية، والنظر إلى النصوص بنظرتهم لا بالنظرة الإسلامية الصحيحة، لذلك يسعي الأزهر الشريف إلي إطلاق العديد من الدورات التدريبية انطلاقا من دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة، تهدف لتخريج أئمة ودعاة مؤهلين؛ وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي؛ ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم.