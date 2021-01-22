عاجل.. محافظ الإسماعيلية: انفجار إطار سيارة أسطوانات الغاز سبب انقلابها

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن انفجار الإطار الأمامي لسيارة الغاز الطبيعي، هو السبب في انقلاب السيارة، ما أدى لانفجار بعض الأسطوانات.

وأضاف بشارة، في تصريحات خاصة، أن السيارة كانت في طريق عودتها من مصنع التعبئة بمدينة العاشر من رمضان متجهة إلى مستودع «سرابيوم» التابع لمركز ومدينة فايد.

وقال إن السيارة كان على متنها 250 أسطوانة غاز، وتعرضت للانقلاب في الكيلو 86 قرب محطة تحصيل الرسوم.

وأشار إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية، وعلي رأسها اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، لمكان الحدث.

وقال إنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف والسيطرة على الحريق خلال 10 دقائق فقط من اشتعال النيران بها، مؤكدا أنه لا توجد أي إصابات في الحادث.

وكانت قد أغلقت قوات الشرطة، منذ قليل، طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وقال شهود عيان أن أسطوانات الغاز تعرضت للانفجار بشكل كبير مما أدى إلى تباعد السيارات عن منطقة الحادث.