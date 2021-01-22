الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص البناء

خلال الأشهر الماضية شغل أمر تراخيص البناء اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة البناء والتصالح في المخالفات، بمختلف أنحاء الجمهورية، مما جعل الكثيرين في مأزق حول قرار وقف تراخيص البناء لأي وحدة سكنية، ومنذ أيام تم وقف هذا القرار، وتم السماح بالبناء مرة أخرى بضوابط خاصة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بالإجراءات.

وفي هذا الصدد تعرض «الوطن» في السطور التالية الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص البناء في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية.

تراخيص البناء

الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص.

توكيل رسمي باسم المالك.

صورة الرقم القومي لصاحب الترخيص.

وثيقة تأمين ونسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.

3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشترطات على أن يتم إصدراها من الجهة الإدارية المختصة.

حساب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال.

صورة من ملكية الأرض.

شروط الحصول على تراخيص البناء

لا تزيد نسبة البناء على 40% من أنشطة الخدمات أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص.

لا بد من توفير أماكن لإيواء انتظار السيارات لكل عقار سواء أسفله أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

سداد رسم الفحص.

تسديد الرسوم في الخزينة المختصة.

استلام الرخصة لبدء العمل بها.

ولا يجوز إصدار تراخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر، إلا بتقديم طالب الترخيص وثيقة تأمين.