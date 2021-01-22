«مستقبل وطن» يوزع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ

وزع حزب «مستقبل وطن» بكفر الشيخ 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، «قمنا بتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بمراكز ومدن المحافظة على الفئات الاكثر احتياجا والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لشعب عظيم، مؤكدا أنه سيتم توزيع كمية أخرى من الكراتين خلال الفترة القادمة في إطار الدور المجتمعي للحزب.

وأشار أبوشوشة، إلى أن الحزب مستمر في جهوده لمساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن» لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وفي وقت سابق، نظم حزب «مستقبل وطن» بمحافظة كفر الشيخ، برعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، عددا من القوافل الغذائية بعدد من مراكز المحافظة، بالتعاون مع أسواق «تحيا مصر»، إذ شملت القوافل سيارات اللحوم والسلع التموينية والأسماك والخضروات والمنظفات.

ووصلت، قافلة غذائية بأسعار مخفضة، إلى أمانة مركز فوه بقريتي قبريط والسالمية، كما تواجدت بأمانة كفرالشيخ بقرية شنو، وسط إقبال كبير من الأهالي.

كما نظم حزب «مستقبل وطن» بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن خطورة الزواج المبكر، وذلك تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، حيث أقيمت الندوة بحي القنطرة بمدينة كفرالشيخ، للتعريف بخطورة الزواج المبكر، في إطار الندوات التي يعقدها الحزب بالأمانات المختلفة.