إغلاق 2075 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق 543 محلا، 135 سوق، 178 مطعما، 313مقهى، 306 ورشة و600 منشأة أخرى بإجمالي 2075 منشأة مخالفة بنطاق المحافظة.

غلق وتشميع 787 مركزًا للدروس الخصوصية

وأوضح «رحمي»،أنه تم غلق وتشميع 787 مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

ووجّه محافظ الغربية أصحاب المحالّ والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً الأماكن المغلقة، حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، قامت رئاسة مركز ومدينة زفتي بأعمال النظافة اليومية من رفع نقاط التجميع من شوارع «الجيش القبلي والبحري - الجمهورية - أبو الحسايب - فلسطين - البحر»، كما تمت حملة نظافة أمام شارع الزعيم خلف السكة الحديد وطريق المرشحة حتى مصنع النسيج.

حملة نظافة بالطريق السريع «السنطة - طنطا»

كما قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنطة بحملة نظافة ومسح طبانات الطريق السريع السنطة - طنطا ونظافة مناطق «السنطة البلد - هندسة الري - شارع الجلاء - شارع بورسعيد» بالسنطة، كما تم نظافة طرق «القرشية البندرة، الطريق السريع شبراقاص السنطة، الطريق العام من مسهلة حتى مدخل كفر قرطام، طريق الرجبية والمنشأة الجديدة».

كما تضمن طريق مصرف سمتاي، طريق 77 ميت حواي طنطا وطريق الجعفرية شبراقاص، كما قام عمال النظافة بالمركز بحملة تنظيف أمام وخلف مستشفى الجعفرية ومدخل قرية شنرة البحرية بعزبة الجمعية وحدة ميت حواي

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتكثيف حملات النظافة وإزالة تجمعات القمامة ورفع التراكمات في الوحدة المحلية بـ كتامة.

كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بحملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات ورفع الأتربة ومسح الطرق بـ«نفق الجزيرة - حي عفيفي - حسيبة - ميدان عرابي - الجيش - الساحة»، بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع كفر الزيات.