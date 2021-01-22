تعافي وخروج 56 حالة من «مستشفيات العزل» بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 56 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات المحافظة، بعد تعافيهم وتحويل بعضهم للعزل المنزلي وعودتهم إلى منازلهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع الحالات خضعت للبروتوكول الطبي الذي تطبقه وزارة الصحة، حيث ظهرت نتائج التحليل سلبية أكثر من مرة، للتأكد من تمام التعافي من فيروس كورونا، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

وأشار وكيل الصحة أن اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، تواصل عملها، للتأكد من توافر الأكسجين والمستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على مكافحة العدوى، وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات واستكمال الجوالات علي مستشفيات العزل بالغربية علي مدار الساعة.

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستكمال الجوالات المستمرة على جميع مستشفيات العزل، للوقوف على الخدمه المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وقامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أسامة فتحي، مدير إدارة الطوارئ، بالمرور على مستشفى حميات طنطا، وذلك لمتابعة سير العمل ومتابعة المرضى ورضاهم عن الخدمه المقدمة، بالمرور على مرضى الغسيل الكلوي، واتباع الاجراءات الاحترازيه ومعايير الجوده ومكافحة العدوى والمسار الآمن وعدم تواجد أي زيارة أو مرافقين مع مرضى العزل أو العناية، وتم التاكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية، وكذا الواقيات حفاظا وحرصا على الطواقم الطبية.

كما أشاد الدكتور هشام شيحة، بدور المجتمع المدني، والتعاون المثمر، الذي قام بتوفير عدد 18 مونيتور، و29 من مولدات صغيرة للأكسجين، لزيادة عدد أسرة العناية المتوسطة بالمستشفى.

كما أكدت الدكتورة هيام أبو حمر، أنه سيتم التشغيل التجريبي لتانك الاكسجين بعد استكمال جميع الوصلات والصرف قريبا، كما أثنت على الطاقم الطبي وإدارة المستشفى وعلى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.